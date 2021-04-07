Почти 50 000: в Турции, которая возобновила жесткие ограничения, новые рекорды заражений

В Турции за 6 апреля зарегистрировали новый максимум заражений коронавирусом за сутки - более 49 500.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.

За сутки коронавирус подтвердили у 49 584 человек, тогда как предыдущие высокие показатели колебались между 40-45 тысячами. Население страны - 83 млн человек.

По данным Минздрава, госпитализированы с очень тяжелым течением заболевания 2500 пациентов, занятость коек в реанимации составляет 66,5%.

Еще на 31 марта прирост заражений был меньше 40 000 в сутки, а в осеннюю волну эпидемии высокие показатели составляли около 30 000.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни суточный прирост заражений может достичь даже 60 000 в сутки, после чего начнется постепенный спад.

Больший размах "весенней волны" связывают с циркуляцией мутировавших штаммов коронавируса, в частности британского. По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, он составляет уже 75% всех заражений.

Некоторые эксперты считают существенным фактором более легкомысленное отношение людей, ободренных началом кампании вакцинации.

С 14 января, когда началась кампания вакцинации, прививки от коронавируса первой дозой получили более 10,4 млн человек, обеими дозами - 7,4 млн человек.

Напомним, 29 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об усилении карантинных ограничений - введении круглосуточного комендантского часа в выходные в регионах высокого риска и ежедневного с 21:00 до 5:00 на всей территории страны.

На время священного исламского месяца Рамадан, который начинается с 13 апреля, комендантский час в выходные будет действовать на всей территории страны.