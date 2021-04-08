Німеччина збирається почати переговори про купівлю "Спутника V" - ЗМІ

Німеччина збирається розпочати двосторонні переговори з Росією щодо отримання вакцини "Спутник V" від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними джерела агентства, Єврокомісія заявила в середу міністрам охорони здоров'я держав-членів ЄС, що Брюссель не планує розпочинати переговори з Росією щодо попереднього контракту на "Спутник V" , як це було зроблено з іншими постачальниками вакцин.

Саме тому під час віртуальної зустрічі міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що Німеччина розпочне попередні переговори з Росією щодо двосторонньої угоди про забезпечення вакцини, додало джерело.

На попередніх переговорах Німеччина спочатку хоче визначити, які обсяги може поставити Росія і коли.

У будь-якому випадку Німеччина купуватиме російську вакцину лише після того, як її схвалить Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), і для цього надзвичайно важливо, щоб Росія надала необхідні дані, додало джерело.

Раніше в середу прем'єр-міністр Баварії заявив, що німецький регіон придбає 2,5 мільйона доз вакцини "Спутник V" , якщо вона буде схвалена EMA.