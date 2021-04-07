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Баварія придбає 2,5 млн доз "Спутника V" у разі затвердження вакцини в ЄС

Середа, 7 квітня 2021, 15:27

Баварія закупить 2,5 мільйона доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", якщо вона буде схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Про це заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

За словами Зьодера, в середу Баварія підпише попередній контракт з компанією з Іллертіссені на закупівлю російської вакцини. 

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"Якщо "Спутник" буде схвалений в Європі, тоді вільна земля Баварія отримає додаткові дози вакцини через цю компанію, я думаю, це будуть 2,5 мільйона доз вакцини, в липні, щоб збільшити додаткові можливості вакцинації в Баварії", - сказав Зьодер у Мюнхені.

Російська вакцина ще не отримала схвалення Європейського агентства з лікарських засобів. Якщо такий дозвіл буде наданий, завод в Іллертіссені буде виробляти вакцину від імені розробників "Спутник".

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що не чекатиме схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) для купівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.

Це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича.

Водночас, Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами дослідив російську вакцину "Спутник V" , закуплену попереднім складом уряду і дійшов висновку, що вона не ідентична тій, що отримала схвальні висновки в публікації авторитетного журналу The Lancet.

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Вакцини Коронавірус Німеччина
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