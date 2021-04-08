Германия собирается начать переговоры о покупке "Спутника V" - СМИ

Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины "Спутник V" от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным источника агентства, Еврокомиссия заявила в среду министрам здравоохранения государств-членов ЕС, Брюссель не планирует начинать переговоры с Россией относительно предыдущего контракта на "Спутник V", как это было сделано с другими поставщиками вакцин.

Именно поэтому во время виртуальной встречи министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Германия начнет предварительные переговоры с Россией относительно двустороннего соглашения об обеспечении вакцины, добавил источник.

На предыдущих переговорах Германия сначала хочет определить, какие объемы может поставить Россия и когда.

В любом случае Германия будет покупать российскую вакцину только после того, как его одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), и для этого очень важно, чтобы Россия предоставила необходимые данные, добавил источник.

Ранее в среду премьер-министр Баварии заявил, что немецкий регион приобретет 2,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", если она будет одобрена EMA.