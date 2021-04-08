США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО

Виконувачка обов'язків заступника секретаря оборони США з політичних питань Аманда Дорі, а також представники Канади, Литви, Польщі та Великої Британії обговорили ситуацію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Пентагону.

"Лідери підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень та обговорили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні. Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту за домовленістю ОБСЄ 27 липня 2020 року", - йдеться у заяві.

Учасники зустрічі також підтвердили своє зобов'язання забезпечити навчання та підтримку з метою нарощування спроможності Збройних сил України, спрямованого на збереження територіальної цілісності країни та подальшого прогресу в напрямку оперативної сумісності з НАТО.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

Прем’єр Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.

Нагадаємо, глава МЗС Литви заявив, що його країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), який дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу. Цю ініціативу підтримала і Латвія.