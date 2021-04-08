США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО

Исполняющая обязанности заместителя секретаря обороны США по политическим вопросам Аманда Дори, а также представители Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины, территориальной целостности и евроатлантических стремлений и обсудили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую по договоренности ОБСЕ 27 июля 2020 года", - говорится в заявлении.

Участники встречи также подтвердили свое обязательство обеспечить обучение и поддержку с целью наращивания способности Вооруженных сил Украины, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО.

Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск вблизи украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Премьер Британии Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.

Напомним, глава МИД Литвы заявил, что его страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса. Эту инициативу поддержала и Латвия.