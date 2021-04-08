Росія активізує дезінформацію проти України на тлі нарощування військ на кордоні - звіт ЄС

Дезінформація, націлена на Україну, як і в 2014 році, передувала і супроводжувала недавнє нарощування Росією збройних сил уздовж українських кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті EUvsDisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС. Сайт займається спростуванням кремлівської пропаганди.

У звіті відзначається, що ця ситуація ще раз підкреслила "традиційний" фокус прокремлівських ЗМІ на Україні: з більш ніж 11 000 прикладів прокремлівської дезінформації, зібраних в базі даних EUvsDisinfo, понад 4100 націлені на Україну.

"У міру того як російська військова техніка і війська наближалися до України, прокремлівські ЗМІ посилювали дезінформаційні атаки, представляючи Україну у вигляді як безжального агресора (який атакує свою територію!), так і нещасної маріонетки США; зображуючи Україну націоналістичною до масштабів неминучого геноциду росіян на Донбасі, і заявляючи, що Україна навіть не є державою. Для деяких людей наявність двох переконань, що суперечать одна одній, може бути ознакою когнітивного дисонансу. Однак для прокремлівських ЗМІ це всього лише питання доставки індивідуальних повідомлень своєї цільової аудиторії", - наголошується у звіті.

Цього тижня прокремлівські ЗМІ знову неправдиво звинуватили Київ в порушенні Мінських угод, як це було і в попередні роки. Дезінформація стверджує, що США підштовхують Україну до конфронтації з Росією, і цього тижня "громадянська війна" отримала нові візуальні ефекти, але вони йшли за добре усталеною схемою.

"Неначе спираючись на "передовий досвід", прокремлівські ЗМІ також передавали вельми емоційні повідомлення про маленького хлопчика, імовірно вбитого безпілотником української армії на Донбасі. Звинувачення (які були спростовані незалежними російськими і українськими фахівцями з перевірки фактів) були поширені в російських державних ЗМІ і були використані спікером російської Думи, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи", - відзначили експерти.

Такий підхід схожий на сумнозвісну історію про "розп'ятого хлопчика", яку прокремлівські ЗМІ поширили ще у 2014 році, щоб розпалити ненависть до українців серед внутрішньої російської аудиторії і виправдати свою збройну агресію проти України.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.