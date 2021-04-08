Россия активизирует дезинформацию против Украины на фоне наращивания войск на границе - отчет ЕС

Дезинформация, нацеленная на Украину, как и в 2014 году, предшествовала и сопутствовала недавнему наращиванию Россией вооруженных сил вдоль украинских границ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете EUvsDisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

В отчете отмечается, что эта ситуация еще раз подчеркнула "традиционный" фокус прокремлевских СМИ в Украине: из более чем 11 000 примеров прокремлевской дезинформации, собранных в базе данных EUvsDisinfo, более 4100 нацелены на Украину.

"По мере того как российская военная техника и войска приближались к Украине, прокремлевские СМИ усиливали дезинформационные атаки, представляя Украину в роли как безжалостного агрессора (который атакует свою территорию!), так и несчастной марионетки США; изображая Украину националистической, до масштабов неизбежного геноцида русских на Донбассе, и заявляя, что Украина даже не является государством. Для некоторых людей наличие двух убеждений, противоречащих друг другу, может быть признаком когнитивного диссонанса. Однако для прокремлевских СМИ это всего лишь вопрос доставки индивидуальных сообщений своей целевой аудитории", - отмечается в отчете.

На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении Минских соглашений, как это было и в предыдущие годы. Дезинформация утверждает, что США подталкивают Украину к конфронтации с Россией, и на этой неделе "гражданская война" получила новые визуальные эффекты, но они шли по хорошо устоявшейся схеме.

"Будто бы опираясь на "передовой опыт", прокремлевские СМИ также передавали весьма эмоциональные сообщения о маленьком мальчике, вероятно убитом беспилотником украинской армии на Донбассе. Обвинения (которые были опровергнуты независимыми российскими и украинскими специалистами по проверке фактов) были распространены в российских государственных СМИ и использованы спикером российской Госдумы, чтобы требовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы", - отметили эксперты.

Такой подход похож на печально известную историю о "распятом мальчике", которую прокремлевские СМИ распространили еще в 2014 году, чтобы разжечь ненависть к украинцам среди внутренней российской аудитории и оправдать свою вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск вблизи украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.