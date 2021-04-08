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Польша пересекла отметку в 2 млн полностью вакцинированных от коронавируса

Четверг, 8 апреля 2021, 13:14

В Польше прививки двумя дозами вакцины от коронавируса получили уже более 2 млн человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По итогам среды 7 апреля, прививки первой дозой вакцины получили более 4,7 млн жителей страны, а второй дозой - 2 082 707.

В целом по стране сделали почти 6,8 млн прививок от коронавируса.

Напомним, 8 апреля Польша зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса с начала эпидемии - 954. В Минздраве объяснили, что такие высокие данные могут быть следствием опоздание передачи данных в связи с пасхальными праздниками.

За последние сутки в Польше также выявлено 27 887 новых случаев коронавируса.

Как сообщалось, Польша продлила действующий карантин для борьбы с эпидемией коронавируса еще на 9 дней - до 18 апреля, тогда как сначала они планировались до 9 апреля.

В стране остаются закрытыми все спортивные и культурные заведения, казино, детсады и парикмахерские, крупные магазины мебели и стройматериалов. В тех магазинах, которым разрешено работать, установили ограничения на количество посетителей.

Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

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