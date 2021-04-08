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Глави МЗС України та Польщі обговорили ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2"

Четвер, 8 квітня 2021, 16:39

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнев Рау на зустрічі у Києві обговорили, серед іншого, загострення Росією ситуації на кордонах з Україною і окупованих територіях, а також російський газопровід "Північний потік-2".

Про це йдеться у комюніке МЗС України за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".

МЗС України нагадує, що Збігнев Рау прибув до Києва з терміновим візитом на запрошення української сторони. 

"Дмитро Кулеба детально поінформував Збігнева Рау щодо системного загострення Росією безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України, стягування російських військ до кордонів нашої держави, збільшення інтенсивності російської пропаганди.

Збігнев Рау висловив занепокоєння цими діями Росії та запевнив: Польща незмінно та міцно підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність", - зазначають у тексті.

"Україна - не сам на сам на захисті свого суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів. Україна має право захищатися", - цитує Рау пресслужба МЗС Польщі.  

Міністри домовилися докласти спільних зусиль для консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протидії російській агресії та обговорили поглиблення військово-політичної співпраці.

Польща висловила підтримку курсу України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

Сторони обговорили енергетичну складову регіональної безпеки, зокрема у контексті реалізації проєкту "Північний потік-2". 

Крім того, обговорювали майбутнє головування Польщі в ОБСЄ та подальшу взаємодію України, Польщі та Литви у форматі "Люблінського трикутника", підготовку першого саміту "Кримської платформи".

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