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Главы МИД Украины и Польши обсудили ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"

Четверг, 8 апреля 2021, 16:39

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау на встрече в Киеве обсудили, среди прочего, обострение Россией ситуации на границах с Украиной и оккупированных территориях, а также российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом говорится в коммюнике МИД Украины по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

МИД Украины напоминает, что Збигнев Рау прибыл в Киев со срочным визитом по приглашению украинской стороны.

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал Збигнева Рау относительно системного обострения Россией ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины, стягивания российских войск к границам нашего государства, увеличение интенсивности российской пропаганды.

Збигнев Рау выразил обеспокоенность этими действиями России и заверил: Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - отмечают в тексте.

"Украина - не одна на защите своего суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Украина имеет право защищаться", - цитирует Рау пресс-служба МИД Польши.

Министры договорились приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии и обсудили углубление военно-политического сотрудничества.

Польша выразила поддержку курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Стороны обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности в контексте реализации проекта "Северный поток-2".

Кроме того, обсуждали будущее председательство Польши в ОБСЕ и дальнейшее взаимодействие Украины, Польши и Литвы в формате "Люблинского треугольника", подготовку первого саммита "Крымской платформы".

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