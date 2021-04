Главы МИД Украины и Польши обсудили ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау на встрече в Киеве обсудили, среди прочего, обострение Россией ситуации на границах с Украиной и оккупированных территориях, а также российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом говорится в коммюнике МИД Украины по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

МИД Украины напоминает, что Збигнев Рау прибыл в Киев со срочным визитом по приглашению украинской стороны.

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал Збигнева Рау относительно системного обострения Россией ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины, стягивания российских войск к границам нашего государства, увеличение интенсивности российской пропаганды.

Збигнев Рау выразил обеспокоенность этими действиями России и заверил: Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - отмечают в тексте.

During today's meeting, FM @RauZbigniew and the 🇺🇦 FM @DmytroKuleba discussed threats to peace in Europe arising from the escalating tensions along Ukraine's northern and eastern borders and in occupied Crimea, and the construction of #NordStream2. pic.twitter.com/3r6U9bQVX9