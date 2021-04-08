Главы МИД Украины и Польши обсудили ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау на встрече в Киеве обсудили, среди прочего, обострение Россией ситуации на границах с Украиной и оккупированных территориях, а также российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом говорится в коммюнике МИД Украины по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

МИД Украины напоминает, что Збигнев Рау прибыл в Киев со срочным визитом по приглашению украинской стороны.

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал Збигнева Рау относительно системного обострения Россией ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины, стягивания российских войск к границам нашего государства, увеличение интенсивности российской пропаганды.

Збигнев Рау выразил обеспокоенность этими действиями России и заверил: Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - отмечают в тексте.

During today's meeting, FM @RauZbigniew and the 🇺🇦 FM @DmytroKuleba discussed threats to peace in Europe arising from the escalating tensions along Ukraine's northern and eastern borders and in occupied Crimea, and the construction of #NordStream2. pic.twitter.com/3r6U9bQVX9 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) April 8, 2021

"Украина - не одна на защите своего суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Украина имеет право защищаться", - цитирует Рау пресс-служба МИД Польши.

FM @RauZbigniew assured that Ukraine 🇺🇦 is not alone in defending its sovereignty, territorial integrity and inviolability of its borders. pic.twitter.com/q4sxLys4p9 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) April 8, 2021

Министры договорились приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии и обсудили углубление военно-политического сотрудничества.

Польша выразила поддержку курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Стороны обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности в контексте реализации проекта "Северный поток-2".

Кроме того, обсуждали будущее председательство Польши в ОБСЕ и дальнейшее взаимодействие Украины, Польши и Литвы в формате "Люблинского треугольника", подготовку первого саммита "Крымской платформы".