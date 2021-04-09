Уряд Фінляндії планує поступове послаблення коронавірусних обмежень

Уряд Фінляндії планує поступово починати пом'якшувати обмеження щодо COVID-19 у країні.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем’єрка наголосила, що поширення вірусу все ще серйозне, і обмеження не слід знімати передчасно.

"Наша мета полягає в тому, щоб після закінчення навчання у школах діти могли їздити в літні табори, а дорослі могли починати планувати літні вечірки на дачах", - сказала Марін. Навчальний рік у Фінляндії закінчується 5 червня.

Проєкт урядового плану виходу з обмежень, який залежить від вакцинації, передбачає спочатку скасування пізніше цього місяця надзвичайного стану, оголошеного 1 березня.

Також очікується, що цього місяця знову відкриються ресторани з обмеженнями щодо наповненості і часу роботи.

У травні буде дозволено поїздки з ділових причин з країн ЄС до Фінляндії, а в червні планується зняти обмеження на публічні зібрання та дозволити поїздки з більшості інших європейських країн. В’їзд з-за меж ЄС до Фінляндії може бути дозволений з липня.

Минулого тижня уряд Фінляндії відкликав пропозицію щодо обмеження пересування після того, як її визнали неконституційною.

Північна країна з 5,5 мільйонами мешканців зафіксувала 80 842 зараження коронавірусом та 866 смертей, що робить її однією з найменш постраждалих країн Європи. В даний час в лікарнях перебуває 235 людей з COVID-19.