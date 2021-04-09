Правительство Финляндии планирует постепенное ослабление коронавирусных ограничений

Правительство Финляндии планирует постепенно начинать смягчать ограничения по COVID-19 в стране.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер подчеркнула, что распространение вируса все еще серьезное, и ограничения не следует снимать преждевременно.

"Наша цель заключается в том, что после окончания учебы в школах дети могли ездить в летние лагеря, а взрослые могли начинать планировать летние вечеринки на дачах", - сказала Марин. Учебный год в Финляндии заканчивается 5 июня.

Проект правительственного плана выхода из ограничений, который зависит от вакцинации, предполагает сначала отмены позднее в этом месяце чрезвычайного положения, объявленного 1 марта.

Также ожидается, что в этом месяце снова откроются рестораны с ограничениями по наполненности и времени работы.

В мае будут разрешены поездки по деловым причинам из стран ЕС в Финляндии, а в июне планируется снять ограничения на публичные собрания и позволить поездки по большинству других европейских стран. Въезд из-за пределов ЕС в Финляндию может быть разрешен с июля.

На прошлой неделе правительство Финляндии отозвал предложение об ограничении передвижения после того, как ее признали неконституционной.

Северная страна с 5,5 миллионами жителей зафиксировала 80842 заражения коронавируса и 866 смертей, что делает ее одной из самых пострадавших стран Европы. В настоящее время в больницах находится 235 человек с COVID-19.