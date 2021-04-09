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Французька популістка Ле Пен оголосила про участь у виборах 2022 року

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:19

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила на пресконференції у п'ятницю, що буде балотуватися на президентських виборах 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

"Я буду кандидатом в 2022 році", - сказала Ле Пен, підтвердивши свою участь у президентській кампанії, у чому практично не було сумнівів.

Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг Марін Ле Пен на виборах 2017 року.

Програвши Еммануелю Макрону 66% проти 34% у другому турі президентських виборів, нині Ле Пен перебуває у набагато кращому положенні перед виборами в наступному році.

Недавні опитування показують, що в другому турі між ними може виявитися різниця всього у кілька процентних пунктів. 

Все більше французів вважають перемогу Ле Пен в 2022 році ймовірною. На початку березня 48% французів висловили таку думку - зростання на 7 пунктів за останні шість місяців, згідно з опитуванням Elabe для BFM-TV.

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Франція
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