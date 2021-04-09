Французская популистка Ле Пен объявила об участии в выборах 2022

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила на пресс-конференции в пятницу, что будет баллотироваться на президентских выборах 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

"Я буду кандидатом в 2022 году", - сказала Ле Пен, подтвердив свое участие в президентской кампании, в чем практически не было сомнений.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил Марин Ле Пен на выборах 2017 года.

Проиграв Эммануэлю Макрону 66% против 34% во втором туре президентских выборов, сейчас Ле Пен находится в гораздо лучшем положении перед выборами в следующем году.

Недавние опросы показывают, что во втором туре между ними может оказаться разница всего в несколько процентных пунктов.

Все больше французов считают победу Ле Пен в 2022 году вероятной. В начале марта 48% французов выразили такое мнение - рост на 7 пунктов за последние шесть месяцев, согласно опросу Elabe для BFM-TV.