Найбільшу трубопровідну компанію в США атакували пов’язані з РФ хакери - ЗМІ
За кібератакою на найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline може стояти злочинне угрупування DarkSide, яке пов'язують з Росією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стверджує американський телеканал CNN з посиланням на джерело з числа колишніх співробітників адміністрації США у сфері кібербезпеки.
За словами джерела, DarkSide зазвичай атакує неросійськомовні країни. Bloomberg і The Washington Post також повідомили про ймовірну причетність DarkSide до кібератаки.
Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включаючи необхідність прийняття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на поставки палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.
Colonial Pipeline Company заявила в неділю, що вона працює над планом перезапуску своєї трубопровідної системи, яка була тимчасово зупинена для стримування загрози.
Компанія Colonial Pipeline дізналася про кібератаку в п'ятницю. Це призвело до припинення її операцій.
Хакери проникли в мережу Colonial і отримали майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.
Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.
У неділю компанія також заявила, що перебуває в процесі відновлення пошкоджених ІТ-систем.
Уряд США оголосив надзвичайний стан після кібератаки.