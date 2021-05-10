Найбільшу трубопровідну компанію в США атакували пов’язані з РФ хакери - ЗМІ

За кібератакою на найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline може стояти злочинне угрупування DarkSide, яке пов'язують з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стверджує американський телеканал CNN з посиланням на джерело з числа колишніх співробітників адміністрації США у сфері кібербезпеки.

За словами джерела, DarkSide зазвичай атакує неросійськомовні країни. Bloomberg і The Washington Post також повідомили про ймовірну причетність DarkSide до кібератаки.

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Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включаючи необхідність прийняття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на поставки палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.

Colonial Pipeline Company заявила в неділю, що вона працює над планом перезапуску своєї трубопровідної системи, яка була тимчасово зупинена для стримування загрози.

Компанія Colonial Pipeline дізналася про кібератаку в п'ятницю. Це призвело до припинення її операцій.

Хакери проникли в мережу Colonial і отримали майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.

Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.

У неділю компанія також заявила, що перебуває в процесі відновлення пошкоджених ІТ-систем.

Уряд США оголосив надзвичайний стан після кібератаки.