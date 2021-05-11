Східноєвропейські держави НАТО хочуть посилення присутності Альянсу в регіоні

Східноєвропейські держави-члени НАТО хотіли б збільшити військову присутність союзників на східному фланзі блоку, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс в понеділок після віртуального саміту, до якого приєднався президент США Джо Байден.

Про це йдеться у повідомленні агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Зустріч на найвищому рівні "Бухарестської дев'ятки", групи країн на східному фланзі НАТО, була організована спільно Йоганнісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Зустріч була спрямована на узгодження позицій держав у сфері безпеки напередодні повномасштабного саміту НАТО в червні.

"Як союзники на східному фланзі, ми повинні продовжувати зміцнювати стримування і оборону. Ми всі недавно стали свідками тривожного нарощування військової потужності з боку Росії в наших найближчих околицях, в Чорному морі, в Україні і біля неї", - сказав Йоганніс.

"Ось чому я наводив докази, в тому числі в обговореннях з президентом Байденом, за збільшення військової присутності союзників в Румунії і... на півдні східного флангу", - додав він.

Байден, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви та Словаччини приєдналися до саміту у форматі відеоконференції.

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"Президент Байден висловив підтримку посилення потенціалу стримування і оборони НАТО, а також важливості підвищення стійкості союзників до згубних економічних і політичних дій наших стратегічних конкурентів", - йдеться в заяві пресслужби Білого дому за підсумками зустрічі.

Столтенберг публічно не виступив із закликом до розширення присутності в Східній Європі, але в своєму вступному слові сказав, що участь Байдена демонструє "прихильність США до відновлення союзів та зміцнення НАТО".

Раніше цього місяця Вашингтон заявив, що може збільшити допомогу Києву в сфері безпеки після того, як Росія перекинула війська до українського кордону.