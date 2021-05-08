У Зеленського не виключають, що НАТО ще може запросити Україну до участі в саміті

В Офісі президента України не виключають, що НАТО ще запросить Україну та інших партнерів до участі у саміті 14 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі "Укрінформу" заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви.

Він зазначив, що саміт НАТО 14 червня вирішили проводити на рівні лідерів держав і урядів країн-членів Альянсу, тобто, саміт проводиться не лише без України, а й інших країн-партнерів Альянсу.

Ігор Жовква зауважив, що це не перший саміт НАТО без партнерів - за участю лише країн-членів також проходили саміти у Лондоні в 2019 році та Страсбурзі/Келі у 2009 році. За його словами, цьогорічний саміт Альянсу після обрання нового Президента в США цілком очікувано може проходити саме у "вузькому колі" держав-членів НАТО.

"Ми не виключаємо, що ухвалене позавчора в штаб-квартирі НАТО рішення може бути не остаточним – за час, що залишився до саміту, союзники мають можливість його переглянути", - зазначив Ігор Жовква.

Він додав, що для України головне - змістове наповнення саміту. "Тут ми можемо буди впевненими, що тема України буде обов’язково обговорена. Про це нас запевняли всі наші найближчі партнери-члени НАТО – і США, і Канада, і Німеччина, і Франція, і Польща", - сказав він, додавши, що Київ продовжує перемовини з партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу.

Водночас, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі "Укрінформу" сказав, що ще триває діалог з партнерами НАТО щодо залучення України до саміту лідерів держав і урядів країн-членів НАТО.

Нагадаємо, напередодні віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що про фінальний формат саміту НАТО говорити ще рано.

"Порядок денний саміту НАТО іще не затверджений. Визначена тільки його дата 14 червня. Саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається у двосторонньому діалозі. Ця робота іще триває і зарано остаточно говорити про її результати", - заявила віцепрем'єрка.

НАТО проводить саміти лідерів на найвищому рівні один раз на два роки. Минулий саміт відбувся у липні 2018 року в Брюсселі, тож наступний, за планом, мав би пройти у 2020 році, але на зустрічі у Лондоні, яка була приурочена до 70-річчя заснування Альянсу, запланували його на 2021 рік.

Україну запрошували на саміти НАТО раніше, але це відбувалося не кожного разу. У 2018 році до Брюсселя їздив п'ятий президент Петро Порошенко.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030.

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.