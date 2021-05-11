Восточноевропейские государства НАТО хотят усиления присутствия Альянса в регионе

Восточноевропейские государства-члены НАТО хотели бы увеличить военное присутствие союзников на восточном фланге блока, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник после виртуального саммита, к которому присоединился президент США Джо Байден.

Об этом говорится в сообщении агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Встреча на высшем уровне "Бухарестской девятки", группы стран на восточном фланге НАТО, была организована совместно Йоханнисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

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Встреча была направлена ​​на согласование позиций государств в сфере безопасности накануне полномасштабного саммита НАТО в июне.

"Как союзники на восточном фланге, мы должны продолжать укреплять сдерживание и оборону. Мы все недавно стали свидетелями тревожного наращивание военной мощи со стороны России в ближайших окрестностях, в Черном море, в Украине и возле нее", - сказал Йоганнис.

"Вот почему я приводил доказательства, в том числе в обсуждениях с президентом Байденом, за увеличение военного присутствия союзников в Румынии и... на юге восточного фланга", - добавил он.

Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии присоединились к саммиту в формате видеоконференции.

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"Президент Байден выразил поддержку усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО, а также важности повышения устойчивости союзников к пагубным экономическим и политическим действиям наших стратегических конкурентов", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома по итогам встречи.

Столтенберг публично не выступил с призывом к расширению присутствия в Восточной Европе, но в своем вступительном слове сказал, что участие Байдена демонстрирует "приверженность США к восстановлению союзов и укреплению НАТО".

Ранее в этом месяце Вашингтон заявил, что может увеличить помощь Киеву в сфере безопасности после того, как Россия перебросила войска к украинской границе.