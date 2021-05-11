Кремль заперечує причетність до кібератаки на найбільшу трубопровідну компанію США

У Кремлі заявляють, що РФ не має відношення до хакерських атак на американську компанію Colonial Pipeline.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Росія не має ніякого відношення до цих хакерських атак. Росія не мала відношення до хакерських атак, що мали місце раніше", - сказав прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков.

Він підкреслив, що "Москва категорично не сприймає будь-які звинувачення на свою адресу".

"Ми можемо тільки шкодувати, що США відмовляються від будь-якого співробітництва з нами в протидії кіберзагрозам", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося раніше, за кібератакою на найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline може стояти злочинне угрупування DarkSide, яке пов'язують з Росією.

Хакери проникли в мережу Colonial і отримали майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.

Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.