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Кремль отрицает причастность к кибератакам на крупнейшую трубопроводную компанию США

Вторник, 11 мая 2021, 13:02

В Кремле заявляют, что РФ не имеет отношения к хакерским атакам на американскую компанию Colonial Pipeline.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношения к хакерским атакам, которые имели место ранее", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "Москва категорически не приемлет никаких обвинений в свой адрес".

"Мы можем только сожалеть, что США отказываются от любого сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам", - сказал Песков.

Как сообщалось ранее, за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline может стоять преступную группировку DarkSide, которое связывают с Россией.

Хакеры проникли в сеть Colonial и получили почти 100 ГБ данных. Захватив данные, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах, потребовав выкупа. В случае невыплаты хакеры пригрозили утечкой данных.

Colonial Pipeline ежедневно транспортирует около 2,5 миллиона баррелей бензина, дизельного, реактивного топлива и других нефтепродуктов из американских нефтеперерабатывающих предприятий у побережья Мексиканского залива до густонаселенных штатов США на востоке и юге страны. В общем трубопровод обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье США.

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