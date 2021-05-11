Австрія проти роз'єднання Албанії та Північної Македонії у переговорах про вступ до ЄС

Австрія розкритикувала пропозицію Єврокомісії продовжити переговори про вступ з Албанією, але поки що виключити Північну Македонію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Єврокомісар з питань розширення Олівера Варгеї запропонував таку ідею на тлі болгарського вето щодо Північної Македонії, але міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг назвав цей крок "абсурдним".

"Північна Македонія змінила свою назву, здійснила величезні реформи, і я думаю, що ми повинні бути дуже обережними з сигналами, які ми надсилаємо", - сказав міністр.

Болгарія блокує переговори про вступ із Північною Македонією на основі того, що Софія вважає політику Скоп'є антиболгарською та заявляє про спроби "крадіжки болгарської історії".

Оскільки Північна Македонія та Албанія розглядаються Єврокомісією як одна група в порядку денному вступу до ЄС, Албанія побічно зазнала впливу вето Болгарії. Виведення Албанії на окремий шлях, принаймні, не призведе до невиправданих покарань для цієї країни.

Різні австрійські євродепутати від різних партій також критикували пропозицію щодо відмежування Скоп'є від Тирани. Глава делегації Соціал-демократичної партії в Європарламенті Андреас Шидер відкинув цю ідею і заявив, що "Варгеї діє дуже незграбно" і що "націоналістичні інтереси, подібні інтересам Болгарії, не повинні компрометувати спільну європейську перспективу для регіону".

В даний час Болгарія переживає політичну кризу після спроб сформувати уряд після виборів 4 квітня. Президент Румен Радев повинен призначити тимчасовий кабінет у вівторок. Однак зміни політики щодо Скоп'є не очікується.

За словами джерел, деякі країни ЄС вважають, що Албанія ще не готова до переговорів про вступ, і вважають, що болгарське вето проти Північної Македонії є корисним блоком у процесі просування вперед.