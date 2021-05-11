У Болгарії секретар президента з питань безпеки буде тимчасовим прем’єром – ЗМІ

Президент Болгарії Румен Радев призначить свого секретаря з питань безпеки та оборони тимчасовим прем'єр-міністром, який керуватиме урядом до проведення позачергових виборів у липні.

Про це заявили у вівторок два джерела, ознайомлені з цим процесом, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

61-річний Стефан Янев, близький соратник президента Румена Радева, був віцепрем'єром і міністром оборони у тимчасовому уряді Радева, призначеному в 2017 році.

43-річний Ассен Васильєв, колишній тимчасовий міністр економіки в 2013 році, стане тимчасовим міністром фінансів.

Очікується, що пізніше у вівторок Радев призначить позачергові вибори на 11 липня і призначить виконуючий обов'язки уряд, після того, як минулого місяця загальнонаціональні вибори призвели до фрагментованого складу парламенту, який не зміг створити уряд.

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