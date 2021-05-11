Австрия против разъединения Албании и Северной Македонии в переговорах о вступлении в ЕС

Австрия раскритиковала предложение Еврокомиссии продолжить переговоры о вступлении с Албанией, но пока исключить Северную Македонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливера Варгейи предложил такую ​​идею на фоне болгарского вето в отношении Северной Македонии, но министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал этот шаг "абсурдным".

"Северная Македония изменила свое название, совершила огромные реформы, и я думаю, что мы должны быть очень осторожными с сигналами, которые мы посылаем", - сказал министр.

Болгария блокирует переговоры о вступлении с Северной Македонией на основе того, что София считает политику Скопье антиболгарской и заявляет о попытках "кражи болгарской истории".

Поскольку Северная Македония и Албания рассматриваются Еврокомиссией как одна группа в повестке дня вступления в ЕС, Албания косвенно подверглась воздействию вето Болгарии. Вывод Албании на отдельный путь, по крайней мере, не приведет к неоправданным наказаниям для этой страны.

Различные австрийские евродепутаты от разных партий также критиковали предложение по отграничения Скопье от Тираны. Глава делегации Социал-демократической партии в Европарламенте Андреас Шидер отверг эту идею и заявил, что "Варгейи действует очень неуклюже" и "националистические интересы, подобные интересам Болгарии, не должны компрометировать общую европейскую перспективу для региона".

В настоящее время Болгария переживает политический кризис после попыток сформировать правительство после выборов 4 апреля. Президент Румен Радев должен назначить временный кабинет во вторник. Однако изменения политики в отношении Скопье не ожидается.

По словам источников, некоторые страны ЕС считают, что Албания еще не готова к переговорам о вступлении, и считают, что болгарское вето против Северной Македонии является полезным блоком в процессе продвижения вперед.