В Іспанії затримали чоловіка, який 8700 разів дзвонив в екстрені служби

Національна поліція затримала 49-річного мешканця міста Ов'єдо за те, що він понад 8700 разів зателефонував до екстрених служб виключно з метою докорів та образ операторів, не вимагаючи жодної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Comercio.

Арешт відбувся 7 травня, після того як офіс, в якому всі дзвінки до Національної поліції централізовані за номером 091, повідомив, що отримав значний обсяг дзвінків від однієї людини.

Провінційна інформаційна бригада розпочала розслідування подій, встановивши, що з 2019 року з цього одного телефону було здійснено в цілому 3787 дзвінків на номер 091 та 4957 дзвінків на номер 112 служби порятунку.

Розслідування підтвердило, що жоден із дзвінків не стосувався надання екстреної допомоги чи будь-якої вимоги, і що вони були зроблені лише з метою образи та перешкоджання роботі служб.

Після того як автора дзвінків ідентифікували його затримали за злочин серйозної непокори, оскільки він ігнорував неодноразові прохання операторів не займати аварійні лінії.

Штаб поліції Астурії нагадує, що покарання за злочини серйозної непокори, передбачене статтею 556.1 Кримінального кодексу, становить від трьох місяців до одного року ув'язнення.