В Испании задержали мужчину, который 8700 раз звонил в экстренные службы

Национальная полиция задержала 49-летнего жителя города Овьедо за то, что он более 8700 раз звонил в экстренные службы исключительно с целью упреков и оскорбления операторов, не требуя никакой помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Comercio.

Арест состоялся 7 мая, после того как офис, в котором все звонки в Национальную полицию централизованы по номеру 091, сообщил, что получил значительный объем звонков от одного человека.

Провинциальная информационная бригада начала расследование событий, установив, что с 2019 года с этого одного телефона было совершено в целом 3787 звонков на номер 091 и 4957 звонков на номер 112 службы спасения.

Расследование подтвердило, что ни один из звонков не касался оказания экстренной помощи или любого требования, и они были сделаны лишь с целью оскорбления и препятствования работе служб.

После того как автора звонков идентифицировали, его задержали за преступление серьезного неповиновения, поскольку он игнорировал неоднократные просьбы операторов не занимать линии.

Штаб полиции Астурии напоминает, что наказание за преступление серьезного неповиновения, предусмотренное статьей 556.1 Уголовного кодекса, составляет от трех месяцев до одного года заключения.