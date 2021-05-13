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Найбільший газопровід у США відновлює роботу після кібератаки

Четвер, 13 травня 2021, 13:21

Найбільший газопровід США Colonial Pipeline оголосив про відновлення роботи після п’ятиденної паузи у зв’язку з кібератакою, що сталася минулої п’ятниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Оператор продуктопроводу оголосив, що його запустять у середу з близько 5 години вечора за східним часом. Відтак нестача палива, що вже виникла у деяких штатах, має скоро закінчитися.  

Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм у вівторок заявила, що для відновлення повного об’єму постачання після інциденту підуть "дні", але оператор повідомив, що фізично операції відновляться раніше, ніж уся система. 

У повідомленні, оприлюдненому в четвер Білим домом, президент Джо Байден закликав американців не скуповувати паливо із запасом і купувати рівно стільки, скільки необхідно на даний момент. 

Щоб пом’якшити дефіцит пального на час перебоїв з поставками, адміністрація тимчасово призупинила дію закону 101-річної давнини, який вимагає, щоб перевезення товарів між портами США здійснювалося виключно американськими суднами з американським екіпажем - щоб до роботи могли підключитися танкери під іноземними прапорами. 

Також Білий дім призупинив дію деяких інших вимог у сфері та дозволив 10 штатам давати дозвіл на більше завантаження пального для транспортування, ніж у звичайний час.  

Детальніше на цю тему - у статті Напад в інтересах РФ: хто стоїть за кібератакою на критичну інфраструктуру США.

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