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Байден: найбільший газопровід у США атакували хакери, які живуть в РФ

Четвер, 13 травня 2021, 20:47

Вашингтон має вагомі причини вважати, що за кібератакою на найбільший газопровід США Colonial Pipeline стоять хакери, які проживають в Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

"Ми не вважаємо, що російський уряд був причетний до цієї атаки, але у нас є вагомі підстави вважати, що злочинці, які вчинили напад, проживають в Росії", - сказав Байден з посиланням на дані ФБР.

На пряме запитання про те, чи впевнений він, що президент Росії Владімір Путін не причетний, Байден наголосив, що ФБР не вірить у причетність Путіна.

Байден сказав, що він, ймовірно, в якийсь момент обговорить цей напад з Путіним.

Коментарі Байдена прозвучали наступного дня після того, як Colonial Pipeline оголосила, що відновить роботу після припинення роботи через атаки з використанням того, що ФБР визначило як варіант програми-здирника DarkSide.

Щоб пом’якшити дефіцит пального на час перебоїв з поставками, адміністрація тимчасово призупинила дію закону 101-річної давнини, який вимагає, щоб перевезення товарів між портами США здійснювалося виключно американськими суднами з американським екіпажем - щоб до роботи могли підключитися танкери під іноземними прапорами. 

Також Білий дім призупинив дію деяких інших вимог у сфері та дозволив 10 штатам давати дозвіл на більше завантаження пального для транспортування, ніж у звичайний час.  

Детальніше на цю тему - у статті Напад в інтересах РФ: хто стоїть за кібератакою на критичну інфраструктуру США.

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