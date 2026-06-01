Як змінився уряд Данії та чого тепер очікувати від проукраїнської прем'єрки Фредеріксен

Після нетипово тривалих коаліційних переговорів у Данії сформували новий уряд.

Його втретє очолила Метте Фредеріксен, яка є однією із найпослідовніших союзниць України в Європі.

Хоча посада прем’єра залишається за Фредеріксен, політичний курс її нового уряду зміниться. Насамперед через те, що коаліція змістилася лівіше. Якщо її попередній уряд включав правоцентристів, то теперішній склад у політичному спектрі вужчий.

Про новий уряд Данії і те, чого від нього очікувати Україні, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Україна як пріоритет: як Фредеріксен знову очолила уряд Данії та як зміниться її політика. Далі – стислий її виклад.

Після тривалих політичних баталій уряд більшості Метте Фредеріксен сформувати не вдалося. У підсумку до кабінету увійшли її Соціал-демократична партія, Соціалістична народна партія, Соціал-ліберальна партія та центристська партія "Помірковані".

Це буде уряд меншості. У нової коаліції 82 мандати у 179-місному Фолькетингу – тоді як для класичної більшості необхідно щонайменше 90.

Щоб забезпечити стабільність, коаліційним партіям довелося піти на тактичний союз із "Єдиним списком" – найбільш лівою політичною силою у парламенті. Вона не ввійшла до уряду, але пообіцяла підтримку в обмін на пакет соціальних та екологічних заходів, які вже відображені в коаліційній програмі.

Збереження посади міністра закордонних справ за Ларсом Льокке Расмуссеном сигналізує продовження нинішнього зовнішньополітичного курсу Копенгагена.

На посаду міністра оборони призначено Єппе Брууса, який до цього обіймав посаду міністра з питань зеленої трансформації. У нього немає чіткого оборонного бекграунду.

Новий кабінет у Копенгагені охрестили "урядом чотирилистої конюшини": і через чотири партії, що увійшли до її складу, і через виразний "зелений" акцент у програмі.

Загалом нова урядова програма Данії є значно лівішою та "зеленішою", ніж у попереднього уряду.

Компромісом із лівішими партнерами стало чітке зобов'язання дотримуватися міжнародного права та конвенцій.

Попри лівоцентристське спрямування коаліції, Данія не відмовляється від свого жорсткого курсу щодо міграції.

Прем’єрка вже оголосила, що у питаннях, які стосуються оборони та безпеки, вона очікує парламентської співпраці з правими партіями.

Коаліційна програма підтверджує намір Данії й надалі надавати тверду підтримку Києву. Ба більше, новий уряд прямо визнає успіхи України у сфері оборонних інновацій і заявляє про готовність вчитися на українському досвіді.

Щодо підтримки української євроінтеграції теж є позитивні сигнали.

У частині програми, що стосується розширення ЄС, вказано, що Данія має допомагати у проведенні реформ та зміцненні демократичних інститутів, аби країни-кандидати могли відповідати критеріям вступу. При цьому Україна – єдина держава-кандидат, яка згадана у програмі безпосередньо.

Втім, питання безпеки для нового уряду не зводиться лише до Росії та підтримки України.

Документ містить чіткий сигнал президенту США Дональду Трампу, який знову виніс тему Гренландії на міжнародний порядок денний: "Уряд буде рішуче відстоювати принципи суверенітету, територіальної цілісності та права на самовизначення королівства".

Новий кабінет обіцяє повністю залучати уряд Гренландії до ухвалення зовнішньополітичних рішень, які стосуються острова, а також робить ставку на сильнішу Європу, здатну самостійно відповідати за власну безпеку.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Україна як пріоритет: як Фредеріксен знову очолила уряд Данії та як зміниться її політика.