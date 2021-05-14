"Укрзалізниця" відновлює сполучення з Австрією та Угорщиною на тлі стабілізації пандемії

У зв’язку зі стабілізацією ситуації з поширенням коронавірусної інфекції "Укрзалізниця" відновлює сполучення із Австрією та Угорщиною з 1 червня.

Про це "Європейській правді" у п’ятницю повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" відкрила продаж проїзних документів на пасажирські поїзди прикордонного сполучення, що курсують на маршруті Чоп — Захонь, а саме: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формування Угорських залізниць.

Поїзди курсуватимуть щоденно відправленням із Захоні й Чопа з 1 червня 2021 року виключно на дільниці Захонь — Чоп — Захонь.

Також "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на два безпересадкові вагони Київ – Відень відправленням з Києва з 1 червня, зворотно з Відня з 2 червня щоденно.

Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні, наголосили в УЗ.