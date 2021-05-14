Італія скасовує самоізоляцію для мандрівників з ЄС, але далі вимагатиме тест

Італія оголосила про скасування обов’язкового "мінікарантину" для мандрівників з країн ЄС, зберігаючи надалі тільки вимогу негативного тесту на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera, відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

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За правилами, що набудуть чинності з 16 травня, для в’їзду з країн ЄС і Шенгенської зони, а також Британії та Ізраїлю достатньо буде негативного тесту.

Наразі не уточнюється, чи передбачений виняток з вимоги негативного тесту для людей, які вже повністю вакциновані від коронавірусу або перехворіли, як планували раніше.

Також Сперанца оголосив про розширення системи "вільних від коронавірусу" авіарейсів на нові аеропорти, повідомляє AFP. Для таких рейсів передбачається, що людина сідає на рейс з негативним тестом і здає тест ще раз після прибуття до Італії. Досі така система працювала для рейсів із США до Риму та Мілану, тепер її розширюють на аеропорти Венеції і Неаполя та рейси, що прибувають з Канади, Японії та ОАЕ.