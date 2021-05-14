Италия отменяет самоизоляцию для путешественников из ЕС, но и дальше будет требовать тест

Италия объявила об отмене обязательного "миникарантина" для путешественников из стран ЕС, сохраняя в дальнейшем только требование негативного теста на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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По правилам, которые вступят в силу с 16 мая, для въезда из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также Великобритании и Израиля достаточно будет отрицательного теста.

Пока не уточняется, предусмотрено ли исключение из требования негативного теста для людей, которые уже полностью вакцинированы от коронавируса или переболели, как планировали ранее.

Также Сперанца объявил о расширении системы "свободных от коронавируса" авиарейсов на новые аэропорты, сообщает AFP. Для таких рейсов предполагается, что человек садится на рейс с отрицательным тестом и сдает тест еще раз по прибытии в Италию. До сих пор такая система работала для рейсов из США в Рим и Милан, теперь ее расширяют на аэропорты Венеции и Неаполя и прибывающие рейсы из Канады, Японии и ОАЭ.