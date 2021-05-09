Італія планує скасувати карантин для туристів із низки країн в середині травня

Італія планує скасувати карантинні обмеження для мандрівників, що прибувають з європейських країн, Великої Британії та Ізраїлю, вже в середині травня в спробі пожвавити індустрію туризму.

Про це заявив міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Карантин може бути скасований для тих, хто прибуває з США з червня, сказав Ді Майо після зустрічі з міністром охорони здоров'я Роберто Сперанцею, щоб обговорити ослаблення обмежень для країн з високим рівнем вакцинації.

"Ми працюємо над скасуванням "мінікарантину" для людей, що прибувають з європейських країн, Британії та Ізраїлю, якщо у них є негативний тест, доказ вакцинації або одужання від COVID протягом останніх 6 місяців. Те ж саме і з США", - заявив він.

Людям, які в'їжджають до Італії з інших європейських країн та Ізраїлю, обов'язковий п'ятиденний карантин і обов'язкове тестування як до прибуття, так і в кінці періоду ізоляції.

Для мандрівників, що прибувають з США, обов'язковий період карантину становить 10 днів.