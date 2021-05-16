Канцлер Австрії очікує, що його виправдають у справі про неправдиві свідчення

Канцлер Австрії Себастьян Курц очікує, що йому висунуть звинувачення, але зрештою виправдають у справі про неправдиві свідчення парламентській комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Курц вважає себе жертвою опозиційних партій, які намагаються загнати його в пастку, щоб сказати щось, що може бути витлумачено як неправдиві свідчення перед комісією, яка вивчає можливу корупцію під час його попередньої коаліції з ультраправою Партією свободи (FPO).

"Після того, як кожне моє слово на 58 сторінках (свідчень) винесено на шкалу, я, звичайно, очікую кримінального звинувачення, це правильно", - сказав він.

Але при цьому канцлер впевнений, що його виправдають у цій справі.

В окремому інтерв'ю газеті Oesterreich Курц відкинув ідею піти з посади, якщо йому пред'являть звинувачення.

"Я безумовно виключаю це. Як і багато людей, я зробив багато помилок як в приватному, так і в професійному плані. Але що я точно знаю, так це те, що я прийшов до комісії з наміром відповісти на питання правдиво", - сказав він.

Нагадаємо, прокуратура Австрії з розслідування економічних та корупційних злочинів підозрює Курца у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.

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