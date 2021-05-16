Канцлер Австрии ожидает, что его оправдают по делу о ложных показаниях

Канцлер Австрии Курц ожидает, что ему предъявят обвинения, но в итоге оправдают по делу о ложных показаниях парламентской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Курц считает себя жертвой оппозиционных партий, которые пытаются загнать его в ловушку, чтобы сказать что-то, что может быть истолковано как ложные показания перед комиссией, которая изучает возможную коррупцию во время его предыдущей коалиции с ультраправой Партией свободы (FPO).

"После того, как каждое мое слово на 58 страницах (свидетельств) вынесено на шкалу, я, конечно, ожидаю уголовного обвинения, это правильно", - сказал он.

Но при этом канцлер уверен, что его оправдают по этому делу.

В отдельном интервью газете Oesterreich Курц отверг идею уйти с должности, если ему предъявят обвинения.

"Я безусловно исключаю это. Как и многие люди, я сделал много ошибок как в частном, так и в профессиональном плане. Но что я точно знаю, так это то, что я пришел в комиссию с намерением ответить на вопросы правдиво", - сказал он.

Напомним, прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подозревает Курца в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, повалившего его прежнее правительство.