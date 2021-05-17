Британія потроїть висадку дерев для боротьби зі зміною клімату

Велика Британія заявила, що планує потроїти темпи посадки дерев протягом наступних трьох років, щоб допомогти досягти своєї мети нульового викиду вуглецю до 2050 року в рамках зусиль по боротьбі зі зміною клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міністр з питань довкілля Британії Джордж Юстіс має оголосити у вівторок, що темпи створення лісових масивів потроїться до травня 2024 року, при цьому щорічно висаджуватимуть близько 7000 гектарів лісових масивів.

"Ми подбаємо про те, щоб правильні дерева були посаджені в потрібних місцях, і щоб у лісовому секторі було створено більше "зелених" робочих місць", - наводить опублікована у неділю заява уряду слова міністра.

У заяві не вказано жодних інших деталей плану, і не говорилося, скільки дерев буде посаджено і де. Також не уточнюють, скільки буде коштувати план посадки і як він буде фінансуватися.

Відповідальний за боротьбу зі зміною клімату британський посадовець Алок Шарма попередив у п'ятницю, що світові лідери повинні домовитися про припинення використання вугілля на листопадовому кліматичному саміті в Глазго, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

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