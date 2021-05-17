Британия утроит высадку деревьев для борьбы с изменением климата

Великобритания заявила, что планирует утроить темпы высадки деревьев в течение следующих трех лет, чтобы помочь достичь своей цели нулевого выброса углерода к 2050 году в рамках усилий по борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министр по вопросам окружающей среды Великобритании Джордж Юстис должен объявить во вторник, что темпы создания лесных массивов утроятся до мая 2024 года, при этом ежегодно будут высаживать около 7000 гектаров лесных массивов.

"Мы позаботимся о том, чтобы правильные деревья были высажены в нужных местах, и чтобы в лесном секторе было создано больше "зеленых" рабочих мест", - приводятся в опубликованном в воскресенье заявлении правительства слова министра.

В заявлении не указано никаких других деталей плана и не сказано, сколько деревьев будет посажено и где именно. Также не уточняется, во сколько обойдется план посадки деревьев и как он будет финансироваться.

Ответственный за борьбу с изменением климата британский чиновник Алок Шарма предупредил в пятницу, что мировые лидеры должны договориться о прекращении использования угля на ноябрьском климатическом саммите в Глазго, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

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