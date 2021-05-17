МЗС: галас навколо ПДЧ шкодить шляху України до НАТО

Підвищена увага та активна публічна риторика, що розгорнулася в Україні перед червневим самітом НАТО про надання Плану дій щодо членства, є шкідливими для її північноатлантичної перспективи.

Таку думку в коментарі "Укрінформу" вислови заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, пише "Європейська правда".

"Цей галас фактично змусив союзників "заморозити" наразі питання запрошення України до ПДЧ, оскільки, як я неодноразово наголошував, НАТО не приймає жодних рішень в умовах істерії. Всі кроки Альянсу завжди є виваженими та вивіреними. В союзників нічого не можна "витиснути" чи "виплакати", все відбувається лише за правилами, процедурами та заслугами", - сказав він.

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Кажучи про очікування від візиту віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної до Брюсселя, що починається у вівторок, Божок підкреслив, що цей візит має особливу важливість, адже фактично є ключовим по лінії Україна-НАТО заходом високого рівня перед червневим самітом Альянсу.

"Якщо метою візиту буде подання нової заявки на приєднання до ПДЧ чи для початку нового дискурсу з цього питання - це стане другою серйозною помилкою в процесі євроатлантичної інтеграції України. Першою вже став вчинений останнім часом в українському політикумі галас навколо теми членства України в НАТО та приєднання до ПДЧ", - зазначив заступник міністра закордонних справ України.

Він наголосив, що будь-які подібні рішення приймаються в результаті кропітких дипломатичних переговорів, і наявність публічного галасу навколо такої роботи не сприяє її кінцевому успіху.

Божок зауважив, що для успішного приєднання України до ПДЧ потрібно зупинити PR на цій темі, відновити декілька реформ, посилити переговорну команду України та створити належні умови для професійної дипломатичної роботи.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба не очікує, що на саміті НАТО 14 червня буде ухвалене рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.