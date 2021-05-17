МИД: шумиха вокруг ПДЧ вредит движению Украины в НАТО

Повышенное внимание и активная публичная риторика, развернувшаяся в Украине перед июньским саммитом НАТО вокруг предоставления Плана действий по членству, вредны для ее Североатлантической перспективы.

Такое мнение в комментарии "Укринформу" выразил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, пишет "Европейская правда".

"Этот шум фактически заставил союзников "заморозить" пока вопрос приглашения Украины к ПДЧ, поскольку, как я неоднократно подчеркивал, НАТО не принимает никаких решений в условиях истерии. Все шаги Альянса - всегда взвешенные и выверенные. У союзников ничего нельзя "выдавить" или "выплакать", все происходит только по правилам, в соответствии с процедурами и заслугами", - сказал он.

Читайте также Стефанишина озвучила позицию Украины относительно ПДЧ на саммите НАТО

Говоря об ожиданиях от визита вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в Брюссель, который начнется во вторник, Божок подчеркнул, что этот визит имеет особую важность, ведь фактически является ключевым по линии Украина-НАТО мероприятием высокого уровня перед июньским саммитом Альянса.

"Если целью визита будет подача новой заявки на присоединение к ПДЧ или для начала нового дискурса по этому вопросу - это станет второй серьезной ошибкой в ​​процессе евроатлантической интеграции Украины. Первой уже стала наблюдающаяся в последнее время в украинском политикуме шумиха вокруг темы членства Украины в НАТО и присоединения к ПДЧ", - сказал заместитель министра иностранных дел.

Он отметил, что любые подобные решения принимаются в результате кропотливых дипломатических переговоров, и наличие публичного шума вокруг такой работы не способствует ее конечному успеху.

Божок отметил, что для успешного присоединения Украины к ПДЧ нужно прекратить пиар на этой теме, возобновить несколько реформ, усилить переговорную команду Украины и создать надлежащие условия для профессиональной дипломатической работы.

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО 14 июня будут принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

На днях президент Владимир Зеленский подтвердил, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.