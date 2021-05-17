Франція, Німеччина та Іспанія домовились про наступні етапи створення нового винищувача

Франція, Німеччина та Іспанія заявили в понеділок, що досягли угоди про наступні етапи розробки нового винищувача - найбільшого оборонного проєкту в Європі, орієнтовна вартість якого становить понад 100 мільярдів євро.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Франція, зокрема, назвала проєкт бойового літака вирішальним для Європи в плані зміцнення її оборонної автономії і боротьби з конкуренцією з боку Китаю, Росії і США.

Очікується, що наступний етап розробки Future Combat Air System (FCAS) буде коштувати 3,5 мільярда євро, які будуть розділені порівну між трьома країнами.

Ця сума покриє доопрацювання конструкції бойового літака і безпілотника до 2024 року, а також будівництво демонстраційних майданчиків для обох.

"Франція, Німеччина і Іспанія створюють один з найважливіших інструментів для свого суверенітету та суверенітету Європи в XXI столітті", - написала в Twitter міністр оборони Франції Флоренс Парлі.

Компанії Dassault Aviation, Airbus та Indra побудують військовий літак, який, як очікується, буде введений в експлуатацію з 2040 року, з метою заміни французьких винищувачів Rafale і німецьких Eurofighter.