Франция, Германия и Испания договорились о следующих этапах создания нового истребителя

Франция, Германия и Испания заявили в понедельник, что достигли соглашения о последующих этапах разработки нового истребителя - крупнейшего оборонного проекта в Европе, ориентировочная стоимость которого составляет более 100 млрд евро.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Франция, в частности, назвала проект боевого самолета решающим для Европы в плане укрепления ее оборонной автономии и борьбы с конкуренцией со стороны Китая, России и США.

Ожидается, что следующий этап разработки Future Combat Air System (FCAS) будет стоить 3,5 миллиарда евро, которые будут разделены поровну между тремя странами.

Эта сумма покроет доработки конструкции боевого самолета и беспилотника до 2024 года, а также строительство демонстрационных площадок для обоих.

"Франция, Германия и Испания создают один из важнейших инструментов для своего суверенитета и суверенитета Европы в XXI веке", - написала в Twitter министр обороны Франции Флоренс Парли.

Компании Dassault Aviation, Airbus и Indra построят военный самолет, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию с 2040, с целью замены французских истребителей Rafale и немецких Eurofighter.