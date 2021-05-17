Український руфер Mustang Wanted підкорив недобудований хмарочос у Братиславі
Відомий український руфер Mustang Wanted, що у 2014 році розмалював зірку сталінської висотки у Москві, піднявся на недобудований хмарочос у Братиславі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацькі ЗМІ.
У Братиславі руфер піднявся на недобудований хмарочос поблизу Дунаю і виконав низку трюків.
Компанію українцеві склав словацький інфлюенсер Expl0ited, який був обережнішим на величезній висоті, але не сильно відставав від альпініста.
Одночасно пара виконувала підняття на конструкцію крана та гру з вогнеметом – новинкою від компанії Ілона Маска.
Mustang Wanted відомий у Братиславі - у 2014 році він піднявся до ресторану НЛО, після чого був затриманий і допитаний поліцією.
На батьківщині він більш відомий акцією із зіркою із прапором України у Москві.