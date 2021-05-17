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Український руфер Mustang Wanted підкорив недобудований хмарочос у Братиславі

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Український руфер Mustang Wanted підкорив недобудований хмарочос у Братиславі

Понеділок, 17 травня 2021, 18:59

Відомий український руфер Mustang Wanted, що у 2014 році розмалював зірку сталінської висотки у Москві, піднявся на недобудований хмарочос у Братиславі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацькі ЗМІ.

У Братиславі руфер піднявся на недобудований хмарочос поблизу Дунаю і виконав низку трюків.

Компанію українцеві склав словацький інфлюенсер Expl0ited, який був обережнішим на величезній висоті, але не сильно відставав від альпініста.

Одночасно пара виконувала підняття на конструкцію крана та гру з вогнеметом – новинкою від компанії Ілона Маска.

Mustang Wanted відомий у Братиславі - у 2014 році він піднявся до ресторану НЛО, після чого був затриманий і допитаний поліцією.

На батьківщині він більш відомий акцією із зіркою із прапором України у Москві.

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