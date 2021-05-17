Украинский руфер Mustang Wanted покорил недостроенный небоскреб в Братиславе

Известный украинский руфер Mustang Wanted, что в 2014 году разрисовал звезду сталинской высотки в Москве, поднялся на недостроенный небоскреб в Братиславе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкие СМИ.

В Братиславе руфер поднялся на недостроенный небоскреб вблизи Дуная и выполнил ряд трюков.

Компании Украинский составил словацкий инфлюенсер Expl0ited, который был осторожнее на огромной высоте, но не сильно отставал от альпиниста.

Одновременно пара выполняла поднятия на конструкцию крана и игру с огнеметом - новинкой от компании Илона Маска.

Mustang Wanted известный в Братиславе - в 2014 году он поднялся в ресторан НЛО, после чего был задержан и допрошен полицией.

На родине он более известен акцией со звездой с флагом Украины в Москве.