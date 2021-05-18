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Кулеба розповів, як Україна домовляється про визнання свідоцтв про вакцинацію з іншими країнами

Вівторок, 18 травня 2021, 09:46

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори щодо визнання свідоцтв про вакцинацію з іншими країнами, передусім сусідами, аби спростити подорожі для українських громадян якомога раніше.

Про це Кулеба сказав у вівторок на брифінгу в Києві, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба нагадав, що Україна та Угорщина укладуть договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію

"Вчора я обговорював це питання з Молдовою та Грузією. Будемо працювати над цими спрощеннями, а також з усіма іншими країнами, які будуть прагнути укласти таку угоду", - сказав Кулеба.

За його словами, мета полягає в тому, щоб укласти такі домовленості до встановлення на європейському рівні сертифіката вакцинації.

"Він все ще розробляється, а ми хочемо спростити рух для громадян якомога швидше", - сказав Кулеба, додавши, що насамперед переговори стосуються сусідніх країн.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ України та Молдови під час зустрічі у Києві обговорили, серед іншого, підписання угоди про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

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