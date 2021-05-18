Кулеба рассказал, как Украина договаривается о признании свидетельств о вакцинации с другими странами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры о признании свидетельств о вакцинации с другими странами, прежде всего соседями, чтобы упростить путешествия для украинских граждан как можно раньше.

Об этом Кулеба сказал во вторник на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Кулеба напомнил, что Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации

"Вчера я обсуждал этот вопрос с Молдовой и Грузией. Будем работать над этими упрощениями, а также со всеми другими странами, которые будут стремиться заключить такое соглашение", - сказал Кулеба.

По его словам, цель состоит в том, чтобы заключить такие соглашения до установки на европейском уровне сертификата вакцинации.

"Он все еще разрабатывается, а мы хотим упростить движение для граждан как можно скорее", - сказал Кулеба, добавив, что прежде всего переговоры касаются соседних стран.

Как сообщалось, министры иностранных дел Украины и Молдовы во время встречи в Киеве обсудили, среди прочего, подписание соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.