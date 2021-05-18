"РФ повторює злочини минулого": заява України, Литви і Польщі до роковин депортації татар з Криму

Київ, Вільнюс та Варшава докладатимуть усіх зусиль для поширення історичних фактів щодо депортації кримських татар з Криму владою Радянського Союзу під керівництвом Сталіна та забезпечення їх належної міжнародної оцінки на сучасному етапі.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Люблінського трикутника - України, Литви та Польщі - присвяченій 77-м роковинам депортації кримських татар.

"У цей скорботний день від імені України, Литовської Республіки та Республіки Польща ми висловлюємо найглибші співчуття кримськотатарському народу. Ми поділяємо ваш біль і вшановуємо пам’ять невинних жертв цього геноциду, вчиненого в 1944 році. 18 травня - одна з найтрагічніших дат минулого століття", - йдеться у заяві.

Міністри заявили, що через сім десятиліть після цього жахливого злочину події минулого повторюються після тимчасової окупації Криму Росією, яка призвела до нових репресій проти кримськотатарського народу, який знову стикається з порушеннями прав людини, переслідуванням за переконання, релігію та незгоду з окупацією українського Криму, забороною Меджлісу кримськотатарського народу та різними іншими формами утисків та дискримінації.

"Ці дії Росії як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі, а тому вимагають адекватної реакції міжнародного співтовариства. Найефективнішою відповіддю стане деокупація Кримського півострова. Уряди наших держав, разом із нашими партнерами, продовжуватимуть працювати над відновленням поваги до міжнародного права та суверенного контролю України над Кримом", - йдеться у заяві.

Важливу роль у консолідації міжнародних зусиль має відіграти саміт міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня.

"Ми розраховуємо на розробку чіткого плану дій світової спільноти щодо наближення деокупації українського Криму та відновлення прав кримських татар. Ми переконані, що наші спільні зусилля та міжнародна солідарність сприятимуть звільненню Криму від російської окупації, а також відновленню прав і свобод кримськотатарського народу в українському Криму", - заявили міністри.