"РФ повторяет преступления": заявление Украины, Литвы и Польши к годовщине депортации татар из Крыма

Киев, Вильнюс и Варшава будут прилагать все усилия для распространения исторических фактов о депортации крымских татар из Крыма властью Советского Союза под руководством Сталина и обеспечения их надлежащей международной оценки на современном этапе.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши, посвященном 77-й годовщине депортации крымских татар.

"В этот скорбный день от имени Украины, Литовской Республики и Республики Польша мы выражаем глубочайшие соболезнования крымскотатарскому народу. Мы разделяем вашу боль и чтим память невинных жертв этого геноцида, совершенного в 1944 году. 18 мая - одна из самых трагических дат прошлого века", - говорится в заявлении.

Министры заявили, что через семь десятилетий после этого ужасного преступления события прошлого повторяются после временной оккупации Крыма Россией, которая привела к новым репрессиям против крымскотатарского народа, который снова сталкивается с нарушениями прав человека, преследованием за убеждения, религию и несогласие с оккупацией украинского Крыма, запретом Меджлиса крымскотатарского народа и различными другими формами притеснений и дискриминации.

"Эти действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире, а потому требуют адекватной реакции международного сообщества. Эффективным ответом станет деоккупация Крымского полуострова. Правительства наших государств, вместе с нашими партнерами, продолжать работать над восстановлением уважения к международному праву и суверенного контроля Украины над Крымом", - говорится в заявлении.

Важную роль в консолидации международных усилий должен сыграть саммит международной Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.

"Мы рассчитываем на разработку четкого плана действий мирового сообщества по приближению деоккупации украинского Крыма и восстановлению прав крымских татар. Мы убеждены, что наши совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму", - заявили министры.