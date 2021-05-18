Засідання парламенту Словенії зірвалося через відсутність явної більшості

Ключове пленарне засідання парламенту Словенії, на порядку денному якого стояла пропозицію про імпічмент прем'єр-міністру Янезу Янші, було зірвано через відсутність явної більшості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Депутати в понеділок не змогли офіційно затвердити порядок денний тижневого засідання, що призвело до звинувачень між двома основними політичними блоками.

Лівоцентристська опозиція проголосувала проти порядку денного на знак протесту проти того, що розстановка сил не відображена в робочих органах парламенту, які готують законопроєкти для загального голосування, після того як одна партія вийшла з коаліції в грудні і ще кілька депутатів вийшли на початку цього року.

Опозиційні партії вважають, що в уряду більше немає більшості в парламенті, і настав час призначити нові вибори.

Прем'єр-міністр Янез Янша охарактеризував ситуацію як "абсолютно абсурдну". "Спікер Ігор Зорчич проголосував проти порядку денного пленарного засідання, яке він очолює, і таким чином завадив обговоренню низки важливих для народу рішень, а також про імпічмент з боку опозиції", - сказав він.

Спікер Зорчич належить до числа депутатів, які вийшли з правлячої коаліції, але його поки не замінили, оскільки уряд не має більшості. На цьому засіданні повинні були призначити нове голосування щодо його звільнення.