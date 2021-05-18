Заседание парламента Словении сорвалось из-за отсутствия явного большинства

Ключевое пленарное заседание парламента Словении, на повестке дня которого стояло предложение об импичменте премьер-министра Янеза Янши, было сорвано из-за отсутствия явного большинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Депутаты в понедельник не смогли официально утвердить повестку дня заседания, что привело к обвинениям между двумя основными политическими блоками.

Левоцентристская оппозиция проголосовала против повестки дня в знак протеста против того, что расстановка сил не отражена в рабочих органах парламента, которые готовят законопроекты для всеобщего голосования, после того как одна партия вышла из коалиции в декабре и еще несколько депутатов вышли в начале этого года.

Оппозиционные партии считают, что у правительства больше нет большинства в парламенте, и пришло время назначить новые выборы.

Премьер-министр Янез Янша охарактеризовал ситуацию как "абсолютно абсурдную". "Спикер Игорь Зорчич проголосовал против повестки дня пленарного заседания, которое он возглавляет, и таким образом помешал обсуждению ряда важных для народа решений, а также об импичменте со стороны оппозиции", - сказал он.

Спикер Зорчич входит в число депутатов, которые вышли из правящей коалиции, но его пока не заменили, поскольку у правительства нет большинства. На этом заседании должны были назначить новое голосование о его увольнении.