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Прем’єр Іспанії терміново скасував візит до Парижа через ситуацію з мігрантами

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Прем’єр Іспанії терміново скасував візит до Парижа через ситуацію з мігрантами

Вівторок, 18 травня 2021, 17:27

Прем’єр Іспанії Педро Санчес терміново скасував свій візит до Парижа і натомість вирушив в ексклав Сеута, куди прибула рекордна кількість нелегальних мігрантів з сусіднього Марокко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Прем’єр заявив, що вважає ситуацію дуже серйозною, та закликав Марокко вирішувати кризу у дусі добросусідства. "Територіальна цілісність кордонів Сеути та Мелільї, які також входять до ЄС, будуть захищатися за будь-яких обставин та в усі необхідні способи", - сказав Педро Санчес. 

Нагадаємо, понад 5 тисяч нелегальних мігрантів, серед яких майже тисяча неповнолітніх, у понеділок нелегально проникли з Марокко на територію іспанського ексклава Сеута на північному узбережжі Африки. Зараз іспанські ЗМІ пишуть вже про 6 тисяч осіб, з яких деякі прибули вранці 18 травня. 

Маршрут через іспанські міста-ексклави Сеуту і Мелілью є одним з основних способів міграції африканців в Західну Європу. Як повідомляють, Марокко зараз фактично не вживає заходів, щоб перешкоджати мігрантам потрапляти до іспанської Сеути. Мадрид і Рабат раніше домовилися, що нелегалів, які дістаються Сеути морем, висилатимуть в Марокко.

Прем’єр-міністр Іспанії вже проводить консультації з Брюсселем, наполягаючи, що йдеться не лише про безпеку кордонів Іспанії, а й всього Євросоюзу. 

Низка європосадовців вже висловилися на підтримку Іспанії у зв’язку з кризою.

"Європа висловлює солідарність з Сеутою та Іспанією. Нам необхідні спільні європейські рішення, щоб вирішувати міграційне питання", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас наголосив, що "іспанський кордон Сеути - це європейський кордон". 

Така ж заява пролунала від єврокомісарки з внутрішніх справ Івли Йоганссон. 

"ЄС хоче розбудовувати відносини з Марокко на основі довіри та спільних зобов’язань. І міграційне питання тут ключове... Зараз найважливіше, щоб Марокко продовжило попереджувати незаконні відправлення і тих, хто не має права перебувати (у ЄС), належним чином повертали назад", - наголосила вона. 

Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex заявило, що готове допомогти Іспанії контролювати прикордонні зони Сеути та Мелільї. 

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Іспанія мігранти
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